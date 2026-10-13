Élections locales et inondations : le député Mbaye Dione interpelle le gouvernement

Le secrétaire général de l’Alliance des forces de progrès (AFP), Mbaye Dione, a appelé au respect du calendrier électoral pour les élections locales et à la mise en œuvre de solutions durables contre les inondations au Sénégal. Au micro d’iRadio, le député a dénoncé les milliards investis dans la lutte contre ce phénomène, sans résultats satisfaisants selon lui.
« Je suis prêt à remettre mon mandat. On va organiser les élections pour que les Sénégalais choisissent encore des élus », a déclaré Mbaye Dione, insistant sur la nécessité de tenir les élections locales à date échue.
Concernant les inondations, il a critiqué la répétition des annonces financières, notamment les 221 milliards de francs CFA évoqués par le Premier ministre. « On doit arrêter les effets d’annonce et prendre à bras le corps ce problème », a-t-il lancé.
Le député a également appelé le gouvernement à anticiper les difficultés agricoles et à accompagner les paysans ayant réalisé de bonnes récoltes afin de leur permettre de mieux subvenir à leurs besoins.
« Je suis prêt à remettre mon mandat. On va organiser les élections pour que les Sénégalais choisissent encore des élus », a déclaré Mbaye Dione, insistant sur la nécessité de tenir les élections locales à date échue.
Concernant les inondations, il a critiqué la répétition des annonces financières, notamment les 221 milliards de francs CFA évoqués par le Premier ministre. « On doit arrêter les effets d’annonce et prendre à bras le corps ce problème », a-t-il lancé.
Le député a également appelé le gouvernement à anticiper les difficultés agricoles et à accompagner les paysans ayant réalisé de bonnes récoltes afin de leur permettre de mieux subvenir à leurs besoins.
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