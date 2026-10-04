Électricité et Gaz : L’Algérie déploie son savoir-faire au Sénégal

Un mémorandum d’entente a été signé à Alger entre le groupe public Sonelgaz d’entente et la Senelec (Société nationale d'électricité du Sénégal).

Selon la presse algérienne,cet accord, supervisé par le ministre algérien de l'Énergie, Mourad Adjal, et son homologue, El Hadji Abdourahmane Diouf, vise à encadrer et consolider la coopération énergétique entre les deux nations.L'Algérie s'est dite pleinement disposée à accompagner le Sénégal dans sa stratégie « Gas to Power » afin de valoriser ses ressources gazières pour la production d'électricité, en mettant à disposition « le savoir-faire de nos entreprises nationales et de nos cadres, dans l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique ».Le ministre Abdourahamane Diouf a souligné que son le Sénégal mise fortement sur l’expertise algérienne pour relever ses défis nationaux en matière de réseaux et de gouvernance institutionnelle.Relatant les instructions du chef de l'État, El Hadji Abdourahmane Diouf a déclaré : « Notre président de la République du Sénégal m’a dit d’aller en Algérie, essayer de voir ce qu’ils font de mieux et en tirer profit pour le Sénégal ».Il a également qualifié ce partenariat de « signal extrêmement important de coopération Sud-Sud » et de solidarité africaine, s'inscrivant dans la vision « Sénégal 2050 » pour garantir l'accès universel à l'électricité.Pour concrétiser rapidement cette alliance, les deux pays prévoient de se concentrer immédiatement sur des résultats rapides, notamment dans la mise en place de centrales électriques. Le ministre algérien Mourad Adjal est attendu à Dakar en décembre prochain pour franchir une nouvelle étape.Cette visite officielle sera l'occasion idéale pour les deux gouvernements de « conclure un accord de gouvernement à gouvernement » et d'établir un cadre global et durable de collaboration étendu aux secteurs du gaz et du pétrole.