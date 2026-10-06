Électrification : le Sénégal a besoin de 400 milliards FCFA pour couvrir 6471 localités d’ici 2029

Le Sénégal a besoin de 400 milliards de francs CFA pour électrifier les 6 471 localités encore non desservies et atteindre l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2029, a indiqué le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Dr Abdourahmane Diouf, lors d’une table ronde consacrée au financement du secteur, ce mardi 6 octobre 2026.



Selon un communiqué du ministère de l’Énergie et du Pétrole, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf a co-présidé la Table ronde des partenaires pour l’accélération de l’accès universel à l’électricité avec le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, des partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs du secteur privé.



La même source précise que « le taux national d’accès à l’électricité est de 86,2 % en fin 2024 ». « Sur les 25 725 localités que compte notre pays, 12 683 sont déjà électrifiées et 6 571 sont couvertes par des projets en cours », souligne le communiqué.



Le document renseigne qu’« il reste désormais à franchir la dernière étape : assurer la couverture de 6 471 localités, représentant près d’un million de Sénégalais ». Pour y parvenir, le ministère indique que « près de 400 milliards de FCFA devront être mobilisés ».



« Cette Table ronde constitue une étape décisive pour renforcer la mobilisation des financements et des partenariats, avec une implication accrue de nos partenaires techniques et financiers et du secteur privé sénégalais et international », insiste le ministère.



Au titre des partenaires techniques et financiers, « 181 milliards F CFA ont été annoncés pour des nouveaux projets d’électrification », selon le communiqué.



Pour le secteur privé, les engagements de ce jour représentent « 817 milliards F CFA ». Au total, « 998 milliards de F CFA ont fait l’objet d’engagements ». À cela s’ajoutent plusieurs offres du secteur privé reçues en ligne.



Selon le ministère, l’objectif est largement dépassé. « Notre ambition est claire : faire de l’accès universel à l’électricité une réalité en 2029, au service de la justice sociale, de l’équité territoriale et de la transformation économique de notre pays », conclut-il.