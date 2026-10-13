Éliminatoires JO 2028 : les “Lionnes” dominent la Tunisie (2-0) et se qualifient au troisième tour

Déjà victorieuses 1-0 à l’aller à Radès, les Lionnes du Sénégal ont de nouveau battu la Tunisie, ce mardi 13 octobre 2026, au stade Léopold Sédar Senghor, sur le score de 2-0, dans le cadre des éliminatoires des JO de Los Angeles 2028.
Grâce à un doublé de Nguenar Ndiaye, le Sénégal s’impose 2-0 et remporte la double confrontation sans encaisser le moindre but.
Les joueuses d’Alioune Abatalib Fall décrochent ainsi leur qualification pour le troisième tour des éliminatoires. Un début idéal pour le sélectionneur de l’équipe nationale féminine, qui signe deux victoires en autant de sorties officielles à la tête de la sélection.
Grâce à un doublé de Nguenar Ndiaye, le Sénégal s’impose 2-0 et remporte la double confrontation sans encaisser le moindre but.
Les joueuses d’Alioune Abatalib Fall décrochent ainsi leur qualification pour le troisième tour des éliminatoires. Un début idéal pour le sélectionneur de l’équipe nationale féminine, qui signe deux victoires en autant de sorties officielles à la tête de la sélection.
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