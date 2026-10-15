Enquête parlementaire : Daouda Ngom répond à la convocation de la commission sur « Un étudiant, un ordinateur »

L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le professeur Daouda Ngom, a décidé de répondre à la convocation de la commission d’enquête parlementaire sur le projet « Un étudiant, un ordinateur ». Il a annoncé sa décision sur sa page Facebook, précisant qu’il se présentera devant les députés ce vendredi 16 octobre 2026 à 14 h 30.



Dans sa publication, l’ancien ministre s’est également exprimé sur le refus de plusieurs ministres de répondre aux convocations qui leur ont été adressées dans le cadre de cette enquête.



« Six ministres, en fonction ou anciens ministres, auraient refusé de déférer à la convocation de la commission d’enquête parlementaire sur le projet “Un étudiant, un ordinateur” », a-t-il indiqué.



Pour justifier sa décision, l’ancien ministre, qui a occupé ce poste du 6 septembre 2025 au 1er juin 2026, met en avant la transparence, la redevabilité et le respect des institutions de la République.



« Pour ma part, au nom de la transparence, de la redevabilité et du respect des institutions de la République, j’ai décidé de répondre à cette convocation demain, vendredi 16 octobre 2026, à 14 h 30, incha Allah », a-t-il écrit.



Daouda Ngom estime par ailleurs que la reddition des comptes constitue un principe essentiel dans la gestion des affaires publiques. Selon lui, elle n’est pas une option, mais un « principe fondamental de la gouvernance publique ».



Pour rappel, l’Assemblée nationale a ratifié, le jeudi 20 août 2026, la création de six commissions d’enquête parlementaire portant sur différents dossiers liés à la gestion publique.



L’une d’elles s’intéresse aux marchés du programme « Un étudiant, un ordinateur », dont le montant est estimé à 48 milliards de FCFA depuis 2017. Les autres commissions portent notamment sur la gestion foncière, le patrimoine bâti de l’État, certains mécanismes financiers, les marchés publics, les licences de pêche et les exonérations fiscales.