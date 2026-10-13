Enquête parlementaire sur les fonds spéciaux : positions divergentes entre Aminata Touré et Amadou Ba

Amadou Ba défend la compétence du Parlement



À l’opposé, le député Amadou Ba considère que l’Assemblée nationale est dans son rôle lorsqu’elle met en place une commission d’enquête sur la gestion des fonds concernés. Il rappelle que le Fonds Jamm Casamance, consacré au Programme de gestion de la paix en Casamance, constitue, selon lui, l’unique fonds spécial logé à la Primature.



« Il n’y a qu’un seul fonds spécial logé à la Primature : le Fonds Jamm Casamance », soutient-il, précisant que l’enquête parlementaire doit porter sur sa gestion entre 2012 et 2026.



Le parlementaire rejette ainsi les réserves émises par Aminata Touré sur les prérogatives des députés. Il estime que les commissions d’enquête parlementaire interviennent dans le cadre des compétences reconnues à l’Assemblée nationale par la Constitution.



« Ne fuyez pas la transparence, c’est une exigence du Peuple », lance-t-il.



Le périmètre de l’enquête au cœur de la divergence



Dans une autre déclaration, Amadou Ba accuse l’ancienne Première ministre de revenir sur sa position après avoir, selon lui, réclamé l’audit parlementaire des fonds spéciaux de la Primature gérés par les différents chefs de gouvernement.



Il lui reproche de contester désormais la compétence de l’Assemblée nationale au profit de la Cour des comptes et de l’IGE. Le député estime également que l’attention portée au Fonds Jamm Casamance doit s’accompagner d’un examen de sa gestion sur l’ensemble de la période retenue.



Il affirme que tous les anciens Premiers ministres ayant géré ce programme entre 2012 et 2026 sont concernés par la commission d’enquête. Il cite Abdoul Mbaye, Aminata Touré, Amadou Ba, Sidiki Kaba et Ousmane Sonko.



Le parlementaire soutient par ailleurs que les citoyens ont le droit de connaître l’utilisation des ressources financières affectées aux institutions publiques. Il considère que la commission d’enquête constitue un moyen pour le Parlement d’exercer cette responsabilité.