Équipe nationale : Patrick Vieira salue l’apport des cadres et espère retrouver Mané et Sarr en novembre

Le sélectionneur des Lions du football, Patrick Vieira, a salué l’apport et l’état d’esprit des cadres de l’équipe nationale, notamment Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Guèye, mais aussi Sadio Mané et Ismaïla Sarr, qu’il espère retrouver lors du prochain rassemblement prévu en novembre.



« Ces joueurs-là apportent énormément au sélectionneur et aux jeunes joueurs qui sont en train de découvrir le niveau international », a déclaré le technicien franco-sénégalais dans un entretien diffusé, le 14 octobre 2026 dans la soirée par la RTS.



Nommé le 16 août dernier à la tête de l’équipe nationale masculine du Sénégal, Patrick Vieira, champion du monde avec la France en 1998 et ancien capitaine d’Arsenal (Angleterre) et des Bleus, a remplacé Pape Thiaw.



Selon l’APS, il a insisté sur l’impact positif des anciens sur le groupe et leur acceptation des choix du staff technique, malgré la concurrence.



Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Guèye étaient sur le banc lors des deux matchs de qualification du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027, contre le Mozambique à Maputo (1-1) et l’Éthiopie à Bahir Dar (0-1). Ils ont ensuite été titularisés lors du match amical contre les Comores à Marseille.



Patrick Vieira a salué leur professionnalisme et leur état d’esprit « exceptionnel et exemplaire », soulignant l’importance du dialogue avec ses joueurs cadres.



Concernant Sadio Mané, absent du dernier rassemblement en raison d’un problème au genou, le sélectionneur estime que l’attaquant d’Al-Nassr a encore beaucoup à apporter à la sélection.

« Au jour d’aujourd’hui, on a besoin de Sadio », a-t-il affirmé, espérant son retour s’il retrouve sa pleine condition physique.



S’agissant d’Ismaïla Sarr, Patrick Vieira a évoqué un problème de communication et des raisons personnelles ayant conduit à son absence. « Après un échange avec le joueur, les deux parties ont convenu de le laisser à la disposition de son club », a-t-il indiqué.



Le sélectionneur des Lions s’est toutefois montré optimiste quant au retour du joueur lors du prochain rassemblement prévu en novembre 2026.