FAUX: la senelec n’a pas annoncé une série de coupure d’électricité à Dakar et dans sa banlieue

Le 6 septembre dernier, une information relayée sur les réseaux sociaux affirme que : (SENELEC porte à la connaissance de son aimable clientèle qu'en raison des travaux d'entretien, de renforcement et d'amélioration de la qualité de service, l'alimentation électrique sera perturbée dans plusieurs localités). Cette allégation publiée sur TikTok par le compte (Cocoshadow)



est fausse.



La même information a été partagée à la date du 7 septembre 2026 sur facebook par Amath Thiam.





