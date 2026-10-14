FAUX: la senelec n’a pas annoncé une série de coupure d’électricité à Dakar et dans sa banlieue

Le 6 septembre dernier, une information relayée sur les réseaux sociaux affirme que : (SENELEC porte à la connaissance de son aimable clientèle qu'en raison des travaux d'entretien, de renforcement et d'amélioration de la qualité de service, l'alimentation électrique sera perturbée dans plusieurs localités). Cette allégation publiée sur TikTok par le compte (Cocoshadow)
est fausse.
La même information a été partagée à la date du 7 septembre 2026 sur facebook par Amath Thiam.
Et sur whatsapp par M. Guissé un des ex chroniqueur de médias sur le groupe Whatsapp de la Rédaction.
Nous avons vérifié pour vous.
Bien que ces communiqués portent le logo de la senelec, une fouille sur les plateformes officielles de la senelec à permis de savoir que ces prétendus communiqués n’émanent pas de ses services. Par ailleurs, une vérification sur google Lens à permis de trouver que le faux communiqué a été partagé également par le site d’information Dakarctu le 6 septembre : ”Travaux de renforcement du réseau : Senelec programme une semaine de perturbations à Dakar, Guédiawaye et Diamniadio” et par ce compte tiktok” Porcher Poulho”
Verdict: les communiqués selon lesquels la senelec annonce une série de coupures sont complètement faux.
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