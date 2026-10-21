Fact-checking - Budget du Sénégal: les chiffres d'Ousmane Sonko à l'épreuve des faits

Le contexte
Le Sénégal, pays d'Afrique de l'Ouest, est gouverné depuis avril 2024 par le Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité). Son fondateur, Ousmane Sonko, a été le Premier ministre du président Bassirou Diomaye Faye d'avril 2024 au 22 mai 2026, date à laquelle il a été démis de ses fonctions. Quatre jours plus tard, il a été élu président de l'Assemblée nationale, où son parti détient 130 des 165 sièges.
Le gouvernement, désormais dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, a transmis au Parlement début octobre un projet de loi de finances rectificative pour 2026. Ce texte modifie en cours d'année le budget initialement adopté. Examiné en commission des finances depuis le 20 octobre, il devait être soumis en séance plénière le 23 octobre. À la demande du gouvernement, cette séance a été reportée d'une semaine, faute de consensus « global et solide » entre l'exécutif et les députés du Pastef, qui attendent des documents complémentaires du ministère des Finances.
Le débat se déroule dans un contexte financier tendu. Le 1er septembre 2026, le Sénégal et les équipes du Fonds monétaire international (FMI) ont conclu un accord technique portant sur un programme d'environ 2,2 milliards de dollars sur trois ans. Cet accord n'est pas encore approuvé par le conseil d'administration du Fonds, qui l'a notamment subordonné à des mesures correctives dans une affaire de « fausses déclarations » sur les données publiques. Selon le ministère des Finances, l'audit des comptes publics a fait passer la dette de l'État et des entreprises publiques d'environ 73 % de la richesse nationale à mi-2024 à environ 112 % à fin 2024. Les autorités ont engagé une démarche de traitement de leur dette extérieure.
Le 19 octobre 2026, lors d'une conférence de presse tenue à Dakar, Ousmane Sonko a annoncé que les députés de son parti ne voteraient pas le projet en l'état. Il a fondé cette position sur une série de chiffres et d'affirmations relatives aux subventions, aux dépenses sociales, à l'investissement et à la dette.
L'objet de cette vérification
Ces déclarations pèsent sur un vote parlementaire décisif et sur la perception de la situation financière du pays. Le lendemain, selon Bloomberg et Reuters, toutes les obligations internationales du Sénégal ont reculé de plus d'un centime. Celle qui arrive à échéance en 2037 a perdu 2,17 centimes, pour s'établir à 48,93 centimes par euro de valeur nominale. Selon ces agences, les investisseurs redoutent qu'un blocage du budget retarde l'approbation du programme du FMI.
Cet article ne se prononce pas sur l'opportunité politique du budget. Il vérifie uniquement si les faits et les chiffres cités correspondent aux documents publics disponibles.
- Loi de finances initiale (LFI). Le budget de l'État voté avant le début de l'année. Elle fixe les recettes attendues et les dépenses autorisées.
- Loi de finances rectificative (LFR). Une loi qui modifie ce budget en cours d'année. Tant qu'elle n'est pas votée, on parle de projet de loi (PLFR).
- Autorisation d'engagement et crédit de paiement. La première permet à l'État de signer une dépense qui peut s'étaler sur plusieurs années, comme un chantier. Le second correspond à l'argent effectivement décaissable dans l'année. Les deux montants ne se comparent pas entre eux.
- Dépenses en capital. Les dépenses d'investissement, telles que les routes, les écoles ou les équipements, par opposition aux dépenses courantes de fonctionnement.
- Subventions à l'énergie. Les sommes versées par l'État pour maintenir les prix du carburant et de l'électricité en dessous de leur coût réel.
- Franc CFA (FCFA). La monnaie du Sénégal et de sept autres pays d'Afrique de l'Ouest, à parité fixe avec l'euro. Un euro vaut 655,957 FCFA, de sorte que 1 000 milliards de FCFA représentent environ 1,52 milliard d'euros.
- Produit intérieur brut (PIB). La valeur de la richesse produite dans le pays en une année. Il sert d'étalon pour mesurer le poids de la dette ou d'une dépense.
- Obligation. Un titre de dette émis par un État auprès d'investisseurs. Quand son prix baisse sur le marché, cela traduit une méfiance accrue des prêteurs et renchérit les futurs emprunts.
- Accord au niveau des services du FMI. Un accord technique entre les équipes du Fonds et un gouvernement. Il ne devient effectif qu'après approbation du conseil d'administration du FMI.
- Restructuration, reprofilage et décote. Restructurer une dette, c'est en modifier les conditions. Le reprofilage en allonge les échéances sans en réduire le montant. La décote réduit le montant dû aux créanciers.
- Cadre commun du G20. Un dispositif créé en 2020 par les pays du G20 et du Club de Paris pour coordonner, entre tous les créanciers publics, le traitement de la dette des pays à faible revenu. Il suppose un programme avec le FMI. Selon le Fonds, il peut prendre deux formes. Pour une dette jugée insoutenable, une réduction de sa valeur. Pour une dette soutenable mais confrontée à un manque de liquidités, un étalement des remboursements.
- Problème de trésorerie et problème de soutenabilité. Le premier désigne un manque d'argent disponible à court terme pour honorer les échéances. Le second signifie que le niveau de la dette menace la capacité durable de l'État à la rembourser.
Chaque déclaration est d'abord reproduite telle qu'elle a été rapportée par la presse le 19 octobre 2026. Les passages entre guillemets sont des citations publiées par les médias indiqués. Ousmane Sonko s'étant largement exprimé en wolof, la langue nationale la plus parlée au Sénégal, une partie de ses propos n'a été restituée qu'en résumé par la presse francophone. Nous le précisons chaque fois.
Chaque affirmation est ensuite confrontée aux documents publics disponibles au 21 octobre 2026, à savoir le projet de loi de finances rectificative 2026, le rapport d'exécution budgétaire au 30 juin 2026, le projet de budget 2027, les publications du FMI et la présentation faite par le ministère des Finances aux créanciers. Les jugements d'opinion ne sont pas notés. Les montants budgétaires cités sont des prévisions inscrites dans des projets de loi, et non des dépenses déjà réalisées.
Quatre verdicts sont retenus.
- Vrai. L'affirmation est conforme aux documents officiels, dans le périmètre qu'elle désigne.
- Faux. Les documents disponibles contredisent l'affirmation.
- Trompeur. L'affirmation s'appuie sur un fait exact, mais en tire une conclusion que les documents ne soutiennent pas.
- Non vérifiable. Aucun document public ne permet, à ce jour, de confirmer ou d'infirmer l'affirmation.
Trois affirmations invérifiables à ce jour
Trois autres déclarations portent sur des engagements financiers dont aucune trace documentaire n'est publique à ce jour. Nous ne les qualifions ni de vraies ni de fausses. Pour chacune, nous exposons ce que disent les documents disponibles et ce qui permettrait de trancher.
« Un accord portant sur près de 2 milliards de dollars (soit plus de 1 000 milliards de FCFA). »
Propos rapportés par PressAfrik. Il a évoqué « la libération du premier milliard de dollars » en février 2026, dont « 900 millions pour les opérations financières et 100 millions pour le projet de centre d'affaires » sur le site de Mermoz, un quartier de Dakar libéré par l'armée française. Selon Ndarinfo, il a ajouté « Les preuves sont dans mon téléphone, dans les échanges avec le ministre des Finances et les Émiratis ».
Ce que disent les documents
Ousmane Sonko s'est bien rendu aux Émirats arabes unis en tant que Premier ministre. Le communiqué officiel de la Primature annonce une visite du 8 au 12 septembre 2025 et une audience avec le président émirien, Mohammed ben Zayed Al Nahyane. Il ne mentionne aucun accord ni aucun montant.
La note au public publiée à l'issue de cette visite cite un seul accord signé, un avenant au contrat qui lie l'État à l'opérateur émirien DP World pour les ports de Dakar et de Ndayane. Elle rappelle que le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement a financé le Sénégal à hauteur d'environ 48 milliards de FCFA depuis 1978. Elle ne fait état ni d'un accord de 2 milliards de dollars, ni d'un projet à Mermoz.
Nous n'avons trouvé aucun communiqué sénégalais ou émirati faisant état d'un versement d'un milliard de dollars en février 2026. Un autre financement important a bien été signé en 2026, le plan de 630 millions d'euros de la Société internationale islamique de financement du commerce, membre du groupe de la Banque islamique de développement. Il finance des importations de produits pétroliers et le commerce de l'arachide, et ne provient pas des Émirats.
La publication de la convention signée, d'un avis de versement au Trésor public ou d'une confirmation des autorités émiriennes permettrait de trancher.
Notre verdict. NON VÉRIFIABLE. Les visites officielles sont documentées, mais aucun document public ne confirme ni n'infirme l'existence de l'accord et du versement annoncés.
La presse n'a pas publié de citation littérale sur ce point. Selon PressAfrik, il a indiqué que son équipe travaillait avec la Banque africaine de développement (BAD), la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), la Banque islamique de développement (BID) et la banque américaine JPMorgan à un fonds de garantie destiné à mobiliser 1 800 à 2 000 milliards de FCFA.
Ce que disent les documents
Les institutions citées ont bien conclu des opérations avec le Sénégal, mais aucune ne correspond à ce fonds. En novembre 2025, l'État et la BOAD ont signé un accord créant le Fonds de valorisation des actifs du Sénégal, destiné à tirer des revenus des infrastructures publiques et à attirer des investisseurs privés. Le communiqué ne mentionne ni garantie, ni montant, ni participation de la BAD, de la BID ou de JPMorgan.
Le 17 juillet 2026, la BAD a approuvé un financement d'environ 20 milliards de FCFA destiné à la gouvernance des finances publiques et à la gestion de la dette. Du côté de la BID, le plan de financement 2026 de sa filiale commerciale porte sur 630 millions d'euros, soit environ 413 milliards de FCFA, consacrés au commerce. Enfin, la note au public de septembre 2025 évoque des « mécanismes de garantie » pour financer des projets, sans montant ni partenaires désignés.
Aucun document public ne cite JPMorgan dans un tel dispositif. Un communiqué conjoint des institutions concernées ou un acte constitutif du fonds permettrait de trancher.
Notre verdict. NON VÉRIFIABLE. Des discussions sur des mécanismes de garantie sont attestées, mais aucun document public ne mentionne ce fonds, ses partenaires ni son montant.
La presse n'a pas publié de citation littérale sur ce point. Selon Seneweb, il a indiqué que l'accord avec le FMI prévoit de plafonner les subventions à 1 % du PIB. Selon Le Soleil, il estime qu'un tel plafond porterait le prix du litre de gasoil de 755 à 976 FCFA.
Ce que disent les documents
L'objectif existe, mais dans un document du gouvernement. Le projet de budget 2027 vise un coût des subventions à l'énergie inférieur ou égal à 1 % du PIB à l'horizon 2029, par une baisse « graduelle, prévisible et différenciée » accompagnée d'une protection des ménages vulnérables.
Le FMI, de son côté, a relevé lors de son point de presse du 10 septembre 2026 que le Sénégal applique des subventions énergétiques « non ciblées », qui pèsent davantage sur les finances publiques quand le pétrole renchérit. Mais son communiqué du 1er septembre ne mentionne aucun plafond, et le détail de l'accord n'est pas public. La publication des documents du programme, attendue après l'approbation du conseil d'administration du FMI, permettra de trancher.
Notre verdict. NON VÉRIFIABLE. L'objectif de 1 % du PIB figure dans le projet de budget 2027, mais son inscription dans l'accord avec le FMI ne peut être établie à ce jour.
Le tableau des verdicts
|
N°
|
Affirmation
|
Verdict
|
1
|
Subventions à l'énergie ramenées de 790 à 552 milliards en 2026
|
FAUX
|
2
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Baisse des budgets sociaux, éducation et emploi
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VRAI
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3
|
Baisse de 555 milliards de l'investissement
|
VRAI
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4
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Simple problème de trésorerie, recours au G20 inutile
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TROMPEUR
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5
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Accord émirati de près de 2 milliards de dollars
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NON VÉRIFIABLE
|
6
|
Fonds de garantie de 1 800 à 2 000 milliards
|
NON VÉRIFIABLE
|
7
|
Plafond de 1 % du PIB prévu par l'accord avec le FMI
|
NON VÉRIFIABLE
Ce qu'il faut retenir
Sur les choix budgétaires, les chiffres avancés par Ousmane Sonko au sujet de l'investissement et des budgets sociaux correspondent aux documents officiels. Sur les subventions à l'énergie, le montant cité est contredit par le projet de loi publié. Sur la dette, ses propos décrivent correctement le fonctionnement du Cadre commun du G20, mais pas la manière dont l'État et le FMI qualifient la situation du pays. Les engagements financiers évoqués avec les Émirats arabes unis et plusieurs banques de développement restent à documenter.
Ces conclusions valent au 21 octobre 2026. Elles seront mises à jour si de nouveaux documents sont rendus publics, notamment le texte définitif de la LFR, les documents du programme du FMI ou les conventions évoquées.
Sources
MÉDIAS
1. PressAfrik, « Reprofilage de la dette, le Sénégal n'avait pas besoin d'aller au G20 » (Sonko), 19 octobre 2026
2. Ndarinfo, « Dette, les preuves qu'Ousmane Sonko dit garder dans son téléphone », 19 octobre 2026
3. Ndarinfo, « LFR 2026, Pastef dénonce plus de 500 milliards de coupes dans l'investissement », 19 octobre 2026
4. Senego, « LFR 2026, Ousmane Sonko révèle une baisse de 237 milliards FCFA des subventions », 19 octobre 2026
5. Seneweb, « LFR 2026, Pastef ne votera pas le texte » (Ousmane Sonko), 19 octobre 2026
6. Le Soleil, repris par AllAfrica, « LFR et budget 2027, Ousmane Sonko appelle à préserver les ménages et les dépenses sociales », 19 octobre 2026
7. Le Soleil, repris par AllAfrica, « LFR, des compromis, mais des désaccords sur des points importants », 21 octobre 2026
8. Dakaractu, « LFR 2026, les coulisses d'une longue journée qui a débouché sur un report », 21 octobre 2026
9. Bloomberg, « Senegal Eurobonds Drop as Budget Standoff Threatens IMF Program Approval », 20 octobre 2026
10. Reuters, repris par CNBC Africa, « Senegal bonds fall after Sonko opposes budget bills », 21 octobre 2026
11. AllAfrica, « L'ex-Premier ministre Ousmane Sonko a pris la tête de l'Assemblée nationale », 26 mai 2026
12. Le Soleil, repris par AllAfrica, « Valorisation des actifs, le pays signe un accord stratégique avec la Boad », 24 novembre 2025
13. Le Soleil, « Financement du commerce au Sénégal, plus de 413,2 milliards de FCFA prévus en 2026 par l'ITFC », 11 février 2026
DOCUMENTS OFFICIELS
14. Direction générale du Budget, projet de loi de finances rectificative 2026 et annexes
15. Direction générale du Budget, rapport d'exécution budgétaire au 30 juin 2026
16. Direction générale du Budget, projet de loi de finances initiale 2027
17. Ministère des Finances et du Budget, présentation du Plan de traitement de la dette aux créanciers, octobre 2026
18. Primature, communiqué sur la visite officielle du Premier ministre aux Émirats arabes unis, septembre 2025
19. Bureau d'information gouvernementale, note au public sur la visite aux Émirats arabes unis, septembre 2025
20. FMI, communiqué de presse n° 26/282 du 1er septembre 2026
21. FMI, transcription du point de presse du 10 septembre 2026
22. FMI, questions fréquentes sur la dette souveraine
23. Banque africaine de développement, communiqué sur le financement du PAIMRAI II, juillet 2026
Ibrahima MANSALY & Ibrahima Lissa FAYE et IA (agrégation des ressources documentaires)
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