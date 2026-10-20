Faux visas Schengen et américains à l'AIBD : la DNLT démantèle une partie du réseau

Deux individus, S.A.K. Gaye alias "Jackson" et D. Ka, ont été déférés au parquet du pôle judiciaire financier pour association de malfaiteurs, faux, complicité d'usage de faux et tentative de trafic de migrants par voie aérienne, après l'interpellation à l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de candidats au départ munis de visas présumés frauduleux.



De 4 à 6 millions FCFA réclamés aux candidats, un convoyeur et un collecteur interpellés



Le 14 octobre dernier, la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a été saisie par le commissaire spécial de l'AIBD suite à la mise à disposition de quatre détenteurs de passeports sénégalais revêtus de visas d'entrée pour l'espace Schengen et pour les États-Unis, jugés suspects. Les vérifications ont confirmé le caractère frauduleux des documents et conduit à l'interpellation rapide du convoyeur, S.A.K. Gaye alias Jackson.



Entendus, les candidats ont indiqué avoir remis entre 4 et 6 millions de FCFA à S.A.K. Gaye et à D. Ka pour l'obtention de visas pour l'Italie, les États-Unis et le Canada. Interrogé, S.A.K. Gaye a reconnu avoir mis les voyageurs en relation avec D. Ka et avoir collecté les fonds destinés aux visas américains et italiens avant de les lui reverser. Il a soutenu s'être fié à son interlocuteur qui disait disposer de contacts au sein des ambassades des États-Unis, d'Italie et du Canada, tout en niant toute implication dans la fabrication des faux visas.



La suite des investigations a permis d'interpeller D. Ka le 16 octobre 2026 à Diogo, dans la région de Thiès. Il a reconnu avoir collecté et transféré l'argent à un certain A.M.T et à un individu prénommé David, sans donner plus de précisions, niant avoir eu connaissance de la nature frauduleuse des visas, et a déclaré avoir perçu une commission de 1.200.000 FCFA. L'enquête se poursuit pour identifier les autres membres du réseau.