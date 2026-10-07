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Fortes pluies au Sénégal : Pastef suspend ses meetings jusqu’au 15 octobre 2026



Fortes pluies au Sénégal : Pastef suspend ses meetings jusqu’au 15 octobre 2026
Pastef-Les Patriotes a annoncé la suspension de l’ensemble de ses meetings sur toute l’étendue du territoire national jusqu’au 15 octobre 2026. Selon le parti, cette décision fait suite aux « fortes pluies qui se sont abattues, ces derniers jours, sur le pays », lesquelles ont laissé un lourd bilan : pertes en vies humaines, nombreuses familles sinistrées, biens détruits, routes coupées et quartiers entiers encore sous les eaux.


En cette douloureuse circonstance, Pastef-Les Patriotes s’incline devant la mémoire des disparus. Le parti présente ses condoléances émues à leurs familles et renouvelle sa solidarité à toutes les victimes.

Par respect pour les familles éprouvées et afin de concentrer toutes les énergies sur l’essentiel, le parti a décidé de « suspendre l’ensemble de ses meetings sur tout le territoire national jusqu’au 15 octobre 2026 », indique le communiqué.

Pastef-Les Patriotes appelle ses militants et sympathisants à se mobiliser aux côtés des populations sinistrées afin de leur apporter aide et assistance, en lien avec les services de l’État présents sur le terrain.
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Moussa Ndongo

Mercredi 7 Octobre 2026 - 21:00


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