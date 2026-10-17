France : Macron condamne les violences et promet des poursuites contre les auteurs des dégradations

Le président français Emmanuel Macron a condamné samedi les violences survenues lors de la mobilisation du 17 octobre contre la vie chère, affirmant que les personnes impliquées dans les pillages et les dégradations seraient poursuivies et sanctionnées, dans un message publié sur le réseau social américain X.
« Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis », a écrit le chef de l’État, qui a également exprimé son soutien aux forces de l’ordre et appelé à faire front commun face aux auteurs des violences.
Emmanuel Macron a estimé que les violences portaient atteinte au droit de manifester pacifiquement et aux institutions républicaines. « Aucune place pour la violence dans notre République », a-t-il déclaré.
Les incidents signalés lors de cette journée ont notamment concerné des commerces, des bâtiments publics et des mairies dans plusieurs villes françaises.
Le ministre de l’Intérieur avait fait état d’incidents à Marseille, Lyon et Limoges, entre autres, tandis que les interventions des forces de sécurité et des secours se poursuivaient.
Laurent Nunez a fait état d’environ 400 interpellations et de 550 000 participants à 110 manifestations dans le pays, dont 110 000 à Paris.
« Ceux qui ont cassé, attaqué les préfectures comme les commerces, pillé jusqu’à nos mairies, seront poursuivis et punis », a écrit le chef de l’État, qui a également exprimé son soutien aux forces de l’ordre et appelé à faire front commun face aux auteurs des violences.
Emmanuel Macron a estimé que les violences portaient atteinte au droit de manifester pacifiquement et aux institutions républicaines. « Aucune place pour la violence dans notre République », a-t-il déclaré.
Les incidents signalés lors de cette journée ont notamment concerné des commerces, des bâtiments publics et des mairies dans plusieurs villes françaises.
Le ministre de l’Intérieur avait fait état d’incidents à Marseille, Lyon et Limoges, entre autres, tandis que les interventions des forces de sécurité et des secours se poursuivaient.
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