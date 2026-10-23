France : un mort et quatre blessés après les tirs à l’arme automatique d’un présumé terroriste

En France, au sud-ouest de Paris, un mort et quatre blessés ont été enregistrés, dans la matinée de ce vendredi 22 octobre, après qu’un homme a tiré à l'arme automatique sur des personnes, dans les communes de Trappes et de La Verrière. Le Parquet national antiterroriste dit avoir ouvert une enquête.



Si le suspect a été placé en garde à vue, «l’ensemble des moyens des forces de sécurité et de l’autorité judiciaire sont pleinement mobilisés», selon le Premier ministre Sébastien Lecornu, condamnant des « faits très graves », dans un message sur X (anciennement Twitter).



De son côté, le ministre de l’intérieur, Laurent Nuñez, a précisé qu’un «individu à bord d’un véhicule (avait) tiré à l’arme, semble-t-il, de guerre, en tout cas, une arme automatique, sur cinq personnes en différents endroits ».



Face à la gravité des faits, le Parquet national antiterroriste a annoncé dans un communiqué se saisir de ces faits et a ouvert une enquête avec, entre autres, des chefs d’accusation «d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, avec la circonstance que les faits ont été commis à raison de l’appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée».