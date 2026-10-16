« Gaindé Macky » portée disparue : l’APR lance un appel au ministère de l’Intérieur

« Notre camarade Aïcha Mbodj, dite “Gaïndé Macky”, est portée disparue depuis le mercredi 14 octobre 2026 », lit-on dans le communiqué.

Selon le parti, ses proches sont sans nouvelles d’elle depuis mercredi, aux environs de 19 heures. Elle a été vue pour la dernière fois dans le secteur de Ouest-Foire, vêtue d’une robe noire et d’un foulard blanc.

Malgré les recherches entreprises par son entourage, elle demeure introuvable à ce jour.

Cette situation, selon l’APR, « suscite une inquiétude légitime et une grande émotion au sein de sa famille, de ses proches et de l’ensemble des militants de l’Alliance Pour la République ».

Face à cette situation, l’APR exprime son entière solidarité et son soutien indéfectible à sa famille et à ses proches. Le parti forme également le vœu de la retrouver saine et sauve dans les meilleurs délais.

L’APR lance par ailleurs un appel solennel au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique ainsi qu’à l’ensemble des Forces de Défense et de Sécurité, afin que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour faciliter et accélérer les recherches.

Le parti invite également toute personne disposant d’informations susceptibles de faire avancer les recherches à se rapprocher de sa famille ou des autorités compétentes.

Enfin, l’APR appelle l’ensemble de ses militants et sympathisants à relayer cet avis avec responsabilité, dignité et retenue, dans le respect de la personne de leur camarade et de la douleur de sa famille.

Aïcha Mbodj, figure militante connue sur la toile sous le pseudonyme de « Gaindé Macky », est portée disparue depuis le mercredi 14 octobre 2026. L’alerte a été lancée à travers un communiqué du « Pôle porte-parolat APR ».