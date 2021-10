Gamou 2021: le Khalife général des Tidianes s'adresse aux fidèles ce jeudi

A l'occasion de la commémoration du Mawlidun-Nabî, célébrant la naissance du Prophète Mouhammad PSL, un important message du Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, sera délivré ce jeudi 07 octobre 2021 à 10 h30, a appris PressAfrik de la cellule Zawiya Tijianya.



Ce message sera diffusé sur les chaînes Asfiyahi TV ( canal 97 sur le bouquet TNT et canal 220 sur le bouquet Canal plus Afrique) et Malikiya TV ( canal 77 sur le bouquet TNT et sur Eutelsat) et sur l'ensemble de leurs réseaux synchronisés.