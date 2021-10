Gouvernance des ressources naturelles: Gorée Institute réunit les experts pour plus d’équité dans la distribution

Gorée Institute ne se lasse pas de multiplier les bonnes initiatives pour une gouvernance saine des ressources minérales en Afrique de l’Ouest. En effet, l’étude qu’il a menée entre 2013 et 2015 sur le thème ''Poor Natural Resource Governance'' ciblant la Sierra Leone, la République de Guinée, le Liberia et la Côte d'Ivoire avait révélé les défis complexes de la mauvaise gouvernance des ressources naturelles, mais aussi le caractère limité des connaissances et des exemples de bonnes pratiques dans la gestion des ressources naturelles dans le contexte africain. La même étude avait justifié la nécessité de s'attaquer au problème de manière durable par le biais d'un processus axé sur le partenariat, et de s'appuyer sur les connaissances existantes, l'expérience, les enseignements retenus et les bonnes pratiques à partager entre les pays à différents stades de la gestion des ressources naturelles, avec une référence particulière aux mécanismes de réglementation.



Après deux ans de mise en œuvre réussie grâce au soutien de la Fondation Ford, l'Institut Gorée a vu la nécessité de réunir les acteurs concernés pour réfléchir à ce qui doit être fait à court, moyen et long terme, et à quel type de contribution une organisation de la société civile panafricaine comme l'Institut Gorée devrait apporter pour relever les défis mentionnés ci-dessus et influencer le changement. C'est à la lumière des résultats positifs acquis dans le cadre de ce projet Gouvernance des Ressources Minérales (GRM) que le Gorée Institute organise, le 06 octobre 2021, une table ronde d'experts pour répondre à deux questions clés : "Maintenant que faut-il faire pour améliorer la distribution et la gestion efficaces des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest? Et quel type de contribution une OSC panafricaine comme l'Institut Gorée devrait-elle apporter pour influencer le changement?”



A travers ce séminaire qui regroupera les experts, les représentants d'institutions gouvernementales de contrôle de la conformité, d'organisations de la société civile, d'agences internationales et d'entreprises extractives, le Gorée Institute va tenter de réfléchir à ce qui devrait être fait dans la continuité pour améliorer la distribution équitable et la gestion efficace des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest; et de proposer des recommandations et des suggestions en termes d'options possibles pour une OSC panafricaine comme le Gorée Institute afin d'influencer le changement dans le cadre de ses efforts pour favoriser un partage juste et équitable des revenus générés par l'extraction des ressources naturelles dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest.



Ce séminaire des experts constituera un brainstorming pour approfondir la compréhension de ce qui est actuellement necessaire pour soutenir la gestion et la distribution des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest, et également identifier les options que les organisations de la société civile telles que Gorée Institute peut entreprendre, dans le cadre d'une initiative de plaidoyer basée sur l'évidence pour contribuer à la gestion et la distribution juste et équitable des ressources naturelles. Il servira en outre de cadre de discussion pour identifier les limites dans les textes législatifs et politiques existants en matière de gestion et de distribution de la gouvernance des ressources naturelles en Afrique de l'Ouest.



La table ronde des experts permettra par ailleurs d’identifier les obstacles à la bonne gouvernance des ressources naturelles dans les processus et mécanismes de planification et de gestion, mais surtout de partager les expériences, les connaissances et les modèles de bonnes pratiques afin d'améliorer le contrôle des politiques, le cadre réglementaire et le cadre de gestion des revenus tirésn de l'industrie extractive en Afrique de l'Ouest.