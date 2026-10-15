Grand Yoff : trois responsables de l’ASC Yakar déférés après l’agression d’un arbitre

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé à la conduite au parquet de trois (3) individus pour des faits de troubles à l’ordre public, de violences et voies de fait, ainsi que de coups et blessures volontaires lors d'un match de « navétanes » au stade municipal Diaguily-Bakhayokho de Grand Yoff.



À l’occasion du championnat populaire des « navétanes » de ce jeudi 15 octobre 2026, opposant les cadets de l’ASC Yakar à l’ASC Grand Yoff, l’arbitre central a sifflé la fin de la rencontre sur le score de 2 buts à 1 en faveur de Grand Yoff, au terme du temps réglementaire.



Au coup de sifflet final, les trois mis en cause respectivement second gardien, entraîneur et secrétaire général de l’ASC Yakar ont envahi la pelouse. Ils ont violemment agressé l’arbitre central à coups de poing et de pied, lui reprochant d’avoir accordé un penalty jugé litigieux.



Selon la Police nationale, cette agression a provoqué des scènes de chaos dans l’enceinte du stade. D’autres individus, formellement identifiés grâce aux images de la retransmission en direct du match, ont pris part aux violences. N’eût été l’intervention rapide des forces de police, les supporters présents dans les gradins auraient également envahi le terrain pour s'en prendre aux officiels.



L’arbitre a formellement porté plainte et s’est rendu à l’hôpital aux fins de soins.

Les mis en cause, qui avaient initialement nié les faits, ont fini par avouer leur implication après avoir visualisé les images vidéo. À l’issue de la procédure, ils ont été conduits au parquet.