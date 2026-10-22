Grève générale de la FSDT : «Nous sommes ouvert au dialogue (...), mais c’est le statu quo», affirme Mody Guiro

Au Sénégal, la Fédération démocratique des syndicats des travailleurs (FDST), qui regroupe 13 grandes structures, a entamé depuis hier, mercredi 21 octobre, une grève générale de 72 heures qui se poursuit jusqu'au 23 octobre. Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), Mody Guiro se réjouit d’un «bilan positif» après la première journée de grève, dans les colonnes de L’Observateur, ce jeudi.



«Nous avons terminé notre première journée de grève générale de trois jours, et à la lumière de toutes les informations recueillies sur l'ensemble du pays, nous sommes très satisfaits du suivi observé du mot d'ordre par tous les affiliés des centrales syndicales membres du Front syndical pour la défense du travail », félicite-t-il d'emblée. Il poursuit en soulignant l'adhésion massive des travailleurs malgré les contraintes sur le terrain. « Malgré les réquisitions, les intimidations, les menaces, les camarades ont répondu présent à l'appel», indique-t-il.



En détaillant la portée de cette mobilisation, le responsable syndical précise l'étendue des domaines touchés par le mouvement. «On peut donc dire que le premier bilan est largement satisfaisant », soutient-il. Il énumère ensuite les différents domaines concernés en affirmant que dans «beaucoup de secteurs d'activité, de l'éducation, les universités, la santé, les mines, les manufactures, l'agro-industrie, l'activité alimentaire, l'activité aéroportuaire, la Senelec, l'industrie du pétrole, l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, dans les mines, entre autres, tous les camarades ont répondu à l'appel ».



Face aux pressions subies par les grévistes, il lance un appel à la fermeté. « Je voudrais donc les féliciter, les encourager et leur demander d'être vigilants et de rester unis » préconise-t-il.