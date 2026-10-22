Grève générale : le FSDT revendique un taux de suivi de 90 % pour la première journée

Le Front syndical pour la défense du travail (FSDT) se félicite du suivi de la première journée de grève générale organisée le mercredi 21 octobre 2026. Dans un communiqué, l’organisation syndicale revendique un taux de réussite de 90 % sur l’ensemble du territoire national et appelle les travailleurs à maintenir la mobilisation les 22 et 23 octobre.



Selon le FSDT, le mouvement a été largement suivi dans plusieurs secteurs d’activité, notamment les collectivités territoriales, les transports, la santé, l’éducation et la formation, la justice, l’enseignement supérieur, l’énergie, les hydrocarbures et les industries alimentaires.



L’organisation cite également les secteurs aéroportuaire, portuaire et ferroviaire, les industries chimiques et pharmaceutiques, les mines, l’assainissement, le nettoiement, les postes et télécommunications, l’administration, la sécurité privée ainsi que le secteur informel.



Le FSDT dénonce des intimidations



Malgré ce qu’il qualifie de « réquisitions illégales » dans certaines régions, ainsi que des intimidations, des menaces de certaines directions et des tentatives de division, le Front syndical estime que les travailleurs ont répondu massivement à son appel.



« Le peuple travailleur a répondu à la grève générale », affirme le FSDT dans son communiqué.



L’organisation syndicale félicite et remercie les responsables syndicaux, les délégués du personnel ainsi que l’ensemble des travailleurs et travailleuses affiliés pour leur « mobilisation exemplaire » lors de cette première journée, qu’elle qualifie de « succès éclatant ».



Le FSDT a également salué la participation des secrétaires généraux des syndicats, des travailleurs, des femmes, des jeunes et des personnes du troisième âge à la marche organisée à Dakar le mardi 20 octobre 2026.



Pour la suite du mouvement, le Front syndical appelle l’ensemble des travailleurs et travailleuses à renforcer la mobilisation afin d’assurer la poursuite de la grève générale les jeudi 22 et vendredi 23 octobre.