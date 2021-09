Guédiawaye: Guy Marius Sagna et camarades arrêtés par la police

L'activiste Guy Marius Sagna et quelques-uns de ses camarades du mouvement Frapp France Dégage ont été arrêtés ce dimanche à Guediawaye, alors qu'ils participaient à une manifestation non autorisée contre la vie chère au Sénégal.



C'est après une brève déclaration face à la presse à la maison hip-hop de Guediawaye que l'activiste et ses camarades ont envahi la rue scandant « doundou bi dafa cher« (la vie est chère). Ils ont vite maîtrisés par les forces de l'ordre malgré leur résistance. Les forces de l'ordre ont usé de quelques gazes lacymogenes pour disperser la foule.



Ces activistes, embarqués dans un pick-up, ont été conduits au commissariat de la ville de Guediawaye.



La manifestation de Guediawaye contre la vie chère a été interdite sous prétexte de "risque de trouble à l'ordre public" et de "propagation du coronavirus".



Une décision qui n'est pas du goût des organisateurs dont Frapp France Dégage qui accuse le président Macky Sall de saigner les Sénégalais avec des prix qui haussent « comme sa richesse et celle de sa bande et de ses maîtres impérialistes«. Frapp France Dégage estime qu'il veut « empêcher que les populations crient leur ras le bol».