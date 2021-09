Ils vident l’appartement de leur ami emprisonné et emportent 11 téléphones portables et d’autres objets

Arrêté et emprisonné pour des faits de détournement de mineure et proxénétisme, le sieur Ndéné Diop a été victime d’un vol commis par deux de ses amis, Mouhamed Doucouré et Ndeye Fatou Diouf. Ces derniers ont profité de son séjour carcéral à Rebeuss pour le délester de ses biens. Elargi de prison, il a failli tomber des nues en pénétrant dans son appartement. En effet, plusieurs téléphones de marques différentes (4 téléphones de marques Samsung, 5 téléphones de marque Tecno, 1 téléphone de marque ITEL, 1 téléphone de marque Phantom), une moquette et une somme de 200 000 FCFA avaient été emportés.



C’est après d’intenses recherches qu’il a été informé par des voisins que ses voleurs sont ses amis, Mohamed Doucouré et la dame Ndeye Fatou Diouf. D’ailleurs plusieurs témoins ont confirmé leur présence sur les lieux. Et mieux, une des amies de la victime qui séjourne souvent dans son appartement quand elle est de passage à Dakar a été témoin oculaire de la scène. Ce jour-là, les voleurs avaient semé un grand désordre pour trouver l’argent de la victime.



Lorsqu’on les avait interpellés sur leur présence dans l’appartement, ils avaient dit à l’amie de la victime que celle- ci les a chargés de prendre l’argent qu’il gardait dans son armoire pour lui trouver un avocat. Croyant à leur bonne foi, la dame leur avait ainsi remis la clef de l’armoire. Face aux policiers, Mohamed Doucouré a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



« Je reconnais les faits. J’ai pu avoir accès à l’appartement en faisant croire à l’amie de Ndéné Diop que c’est lui qui m’a envoyé pour prendre l’argent et lui trouver un avocat. Lorsque je lui ai demandé les clés de l’armoire, je voulais c’était juste pour chercher des préservatifs car j’en avais besoin à ce moment-là. Mais lors que j’ai ouvert l’armoire, j’ai vu l’argent. J’ai fait preuve de mauvaise foi, mais je regrette mon acte », s’est-il maladroitement défendu. Lui et sa complice Ndeye Fatou Diouf ont été arrêtés et déférés au parquet, raconte Le Témoin qui rapporte les faits.