Inondations : Bassirou Diomaye Faye demande un audit technique rapide des systèmes d’assainissement

Lors du Conseil des ministres tenu ce mardi 13 octobre 2026, le chef de l’État a fait une communication portant sur la gestion préventive des inondations et la redéfinition consensuelle de la politique d’assainissement.



A l’entame de sa communication, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye s’est incliné devant la mémoire des personnes décédées, suite aux fortes pluies et intempéries relevées ces derniers jours dans plusieurs localités du pays. Il exprime sa compassion et la solidarité de la Nation aux personnes sinistrées et salue les interventions des services de l’Etat dans leur globalité et leur diversité.



Le Président Faye demande d’accentuer le déploiement de toutes les mesures et actions logistiques et sanitaires requises, en vue de libérer les infrastructures et les zones inondées et d’apporter assistance aux familles des victimes et aux populations impactées.



Il prescrit de procéder, sans délai, à un audit technique rapide des dysfonctionnements constatés dans la gouvernance des systèmes d’assainissement. Le chef de l’Etat ordonne au Premier ministre d’engager, avec les ministres, les structures et collectivités publiques et les partenaires concernés :



- l’actualisation des schémas directeurs d’assainissement des villes et communes ;

- la finalisation et la validation, avant la fin du mois de novembre 2026, de la Stratégie nationale de Protection civile et de Gestion des Risques de Catastrophes ;

- la relecture et la validation de la Stratégie nationale de Prévention et de Gestion des Inondations ;

- une réflexion sur la mise en place d’un Fonds national de l’Assainissement, alimenté par des ressources durables.



Enfin, il engage le Premier ministre à superviser la réalisation des études et l’application des solutions proposées dans le cadre de la prévention des inondations et du repositionnement stratégique de l’assainissement dans les investissements publics.



