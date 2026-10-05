Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Inondations meurtrières : PASTEF demande le «déploiement immédiat d’une assistance humanitaire»



Inondations meurtrières : PASTEF demande le «déploiement immédiat d’une assistance humanitaire»
Au Sénégal, face aux conséquences des fortes pluies qui ont coûté la vie à au moins cinq personnes ce week-end, PASTEF-Les Patriotes demande au Gouvernement le « déploiement immédiat d’une assistance humanitaire adéquate » en faveur des populations touchées par les inondations. Le parti estime que des mesures d’urgence doivent être prises pour répondre aux besoins des familles sinistrées.

Dans un communiqué, la formation politique présente ses « sincères condoléances aux familles endeuillées » et exprime sa « profonde compassion » aux populations affectées par les inondations, qui ont également perturbé la circulation en cette journée de rentrée scolaire.

PASTEF appelle enfin à un « élan de solidarité nationale » afin de soutenir les populations touchées et de leur apporter l’aide nécessaire.
Autres articles

Hapsatou Kane

Lundi 5 Octobre 2026 - 17:22


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter