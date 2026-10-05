Inondations meurtrières : PASTEF demande le «déploiement immédiat d’une assistance humanitaire»

Au Sénégal, face aux conséquences des fortes pluies qui ont coûté la vie à au moins cinq personnes ce week-end, PASTEF-Les Patriotes demande au Gouvernement le « déploiement immédiat d’une assistance humanitaire adéquate » en faveur des populations touchées par les inondations. Le parti estime que des mesures d’urgence doivent être prises pour répondre aux besoins des familles sinistrées.



Dans un communiqué, la formation politique présente ses « sincères condoléances aux familles endeuillées » et exprime sa « profonde compassion » aux populations affectées par les inondations, qui ont également perturbé la circulation en cette journée de rentrée scolaire.



PASTEF appelle enfin à un « élan de solidarité nationale » afin de soutenir les populations touchées et de leur apporter l’aide nécessaire.