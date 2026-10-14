Insécurité alimentaire : les paiements du PSA démarrent le vendredi 16 octobre 2026 à Bambey

Le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, à travers le Fonds de solidarité nationale (FSN), annonce le démarrage de l’édition 2026 du Programme de réponse à l’insécurité alimentaire (PSA). Cette initiative vise à atténuer les effets de la période de soudure sur les ménages les plus vulnérables.



Dans un communiqué, le ministère indique que les paiements débuteront le vendredi 16 octobre 2026, à partir de 10 heures, à Bambey.



« Ce lancement intervient dans un contexte marqué par les fortes pluies enregistrées au cours de l’hivernage, dont les conséquences ont fragilisé de nombreux ménages, aujourd’hui en quête d’une assistance de l’État », précise le document.



Cinq départements concernés



Conformément aux résultats du Cadre harmonisé de 2026, le programme cible 17 200 ménages vulnérables répartis dans cinq départements : Bambey, Salémata, Saraya, Matam et Goudiry.



Mis en œuvre avec l’appui de la Banque mondiale, le dispositif bénéficie d’une enveloppe globale de 2 322 014 700 FCFA.



D’après le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, chaque ménage retenu recevra un transfert monétaire unique de 135 000 FCFA, destiné à couvrir ses besoins essentiels durant cette période difficile.



À travers ce programme, le gouvernement du Sénégal entend apporter un soutien financier aux populations les plus exposées à l’insécurité alimentaire.