Installation Tribunal des pairs du CORED : Bacary Sarr appelle à renforcer la crédibilité de l’information et la responsabilité des journalistes

Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, porte-parole du gouvernement, Bacary Sarr, a présidé ce mercredi 14 octobre 2026 la cérémonie d’installation du Tribunal des pairs du Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED), pour la mandature 2026-2029.



Il a appelé au renforcement de la responsabilité professionnelle des journalistes et à la confiance du public dans l’information. « Membres du Tribunal des pairs, c’est à vous qu’il revient désormais de porter cette responsabilité au nom de la profession. Une responsabilité noble mais exigeante, puisqu’elle conduit à apprécier vos pairs et à contribuer, dans l’intérêt de tous, à la préservation de l’éthique, de la déontologie et de la crédibilité de l’information », a-t-il déclaré.



Le ministre a insisté sur les défis posés par les réseaux sociaux, les plateformes numériques et l’intelligence artificielle. « Le paysage médiatique a profondément changé. Les réseaux sociaux, les plateformes numériques, les web TV, les contenus produits ou relayés par de nouveaux acteurs ont bouleversé la production et la diffusion de l’information », a-t-il affirmé, tout en soulignant les enjeux éthiques et déontologiques liés à l’intelligence artificielle.



Il a appelé à une « vigilance accrue face aux contenus artificiellement générés », à une capacité à détecter les images manipulées et à une responsabilité éditoriale clairement assumée à chaque étape de la production de l’information.



Bacary Sarr a également évoqué les réformes en cours dans le secteur des médias, notamment la réorganisation du paysage médiatique, l’amélioration des conditions de travail, la formation des professionnels et le renforcement des mécanismes de régulation et d’autorégulation.



De son côté, le président du CORED, Ousmane Ibrahima Dia, a rappelé que l’instance veille au respect des règles d’éthique et de déontologie par les journalistes, les techniciens des médias et les entreprises de presse. Il a plaidé pour un renforcement des moyens du CORED afin de lui permettre de poursuivre ses missions, particulièrement le suivi des contenus médiatiques et le traitement des manquements professionnels.



M. Dia a aussi rappelé que le CORED peut être saisi par toute personne physique ou morale estimant qu’une violation des règles éthiques et déontologiques a été commise dans les médias.



L’instance peut également se saisir elle-même de questions relevant de sa compétence. Cette possibilité offre au public un mécanisme de recours professionnel pour signaler des manquements présumés, sans se substituer aux voies judiciaires ouvertes aux personnes souhaitant obtenir réparation.



Le nouveau Tribunal des pairs, pour la mandature 2026-2029, est composé de 12 membres qui se sont engagés à exercer leur mission en toute indépendance et impartialité, dans le respect des règles professionnelles du journalisme.