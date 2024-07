Introduction des langues nationales à l'école : le Sénégal veut anticiper sur la formation des enseignants

Le Sénégal se prépare à l'introduction des langues nationales à l'école élémentaire. Cette initiative est en ce moment en phase de projet. Et pour matérialiser cette idée, les différents acteurs sont en conclave à Saly dans l'optique de dégager des pistes visant à harmoniser l'enseignement bilingue au Sénégal.



Ce modèle harmonisé vise à permettre aux enfants d'apprendre à lire et à écrire dans leurs langues maternelles dès le bas âge. L'enseignement des langues maternelles sera introduite dans les écoles publiques et privées du Sénégal, c'est à quoi que se prépare les autorités de l'enseignement élémentaire.

Pour se faire, d'après les experts il faut anticiper sur la formation des enseignants. De l'avis du chef de la division qualité à la direction de l'enseignement élémentaire au ministère de l'éducation nationale, Mor Dioum la rencontre de Saly a permis d'interagir avec les cibles (les enseignants) et de leur expliquer les grandes orientations de cette réforme.



Par ailleurs souligne-t-on du côté du ministère de l'éducation nationale l'utilisation des langues nationales dès l'élémentaire aiderait à améliorer les résultats scolaires. Encore, ajoutent ces hauts fonctionnaires de l'enseignement, des résultats de plusieurs études ont déjà prouvé que l'introduction des langues nationales participent à beaucoup plus de satisfactions au niveau élémentaire et même dans le cursus scolaire de l'élève.

Le chargé du bureau formation, animation et suivi supervision à la direction de l'enseignement élémentaire, Moussa Ndiaye conforte la thèse des résultats de l'étude. Selon lui des études confirmées on montré que l'enfant apprend mieux dans une langue qu'il parle et qu'il comprend.