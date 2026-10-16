Italie : un Sénégalais de 28 ans écroué pour tentative de viol à Cervia

Un homme de 28 ans, de nationalité sénégalaise, a été placé en détention provisoire pour tentative de viol. Selon les informations du journal L’Observateur, les faits remontent au 6 octobre dernier à Cervia, dans la province de Ravenne, en Émilie-Romagne. Il aurait été interpellé en flagrant délit présumé, le pantalon baissé, alors qu'il immobilisait une femme au sol. La commune a fait savoir qu'elle envisageait de se porter partie civile si les conditions légales sont réunies.



D'après les éléments rapportés, une femme d'une quarantaine d'années, originaire de Cesenatico, a échappé à une agression dans un parc proche de la côte adriatique. Ses appels au secours ont alerté une riveraine, qui a prévenu les carabiniers. À leur arrivée, les militaires ont trouvé la victime en larmes, se débattant encore, tandis que le suspect présumé la maintenait au sol. L'homme aurait ensuite tenté de prendre la fuite à pied en direction de la route Adriatique, en affirmant que ce n'était pas lui, avant de traverser la nationale malgré la circulation. Il a été rapidement rattrapé et interpellé dans le secteur de la via Cardano, dans la nuit de samedi à dimanche.



La municipalité se dit prête à se constituer partie civile



Selon le récit de la victime, elle marchait lorsqu'elle a été abordée par un inconnu qui l'aurait saisie, entraînée dans le parc voisin et projetée au sol. Elle dit avoir crié, et l'agresseur présumé lui aurait plaqué la main devant la bouche pour la faire taire, avant de déboutonner son pantalon en lui disant qu'il en aurait vite fini.



L'intervention des carabiniers a mis fin à l'agression présumée. Connu des services de police pour des antécédents judiciaires, le mis en cause ferait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et d'une interdiction de séjour de trois ans dans la commune de Ravenne. Présenté lundi 12 octobre devant la juge des enquêtes préliminaires, son arrestation pour tentative de viol a été confirmée et il a été écroué sur demande du parquet, dans l'attente des suites judiciaires.



Le maire de Cervia, Mirko Boschetti, a annoncé que la municipalité entendait se constituer partie civile dans le cadre d'un éventuel procès, sous réserve que les conditions juridiques soient réunies. «Ce qui s’est passé dans le secteur de la via Cardano est un fait d’une extrême gravité, qui ne peut être minimisé», a-t-il dit, toujours selon des propos rapportés par L’Observateur.



Il a enfin indiqué s'être personnellement informé de l'état de la victime et lui avoir exprimé son soutien au nom de la commune, tout en saluant la rapidité et le professionnalisme des carabiniers.