JOJ Dakar 2026 : 630 médias accrédités, dont plus de 200 sénégalais

Olivia Nloga, directrice exécutive de la promotion de la marque JOJ, a révélé dans un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise (APS) que le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (COJOJ) a accrédité près de 630 médias sur les 1 600 demandes reçues, dont plus de 200 médias sénégalais.



Environ 2 700 athlètes sont attendus aux JOJ Dakar 2026, où une vingtaine de disciplines sportives sont au programme. Le slogan de l’événement est : « L’Afrique accueille, Dakar célèbre ».



Olivia Nloga s’est réjouie de l’enthousiasme suscité par les Jeux, estimant qu’il témoigne d’un intérêt manifeste pour le premier événement olympique organisé sur le continent africain.



Pour assurer la couverture médiatique, un centre de presse principal, dénommé « Main Press Center », sera aménagé avec 85 postes de travail. D’autres centres de presse seront installés au Centre équestre, au complexe Tour de l’Œuf et au stade Iba Mar Diop.



La directrice exécutive de la promotion de la marque JOJ a assuré que les journalistes bénéficieront des équipements techniques et des conditions de travail nécessaires pour couvrir l’événement.