JOJ Dakar 2026 : "Toutes les infrastructures sont livrées à 100 %", assure Mamadou Diagna Ndiaye

Le président du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), Mamadou Diagna Ndiaye, a assuré que les infrastructures destinées aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont été toutes livrées à 100 %.



Selon lui, les derniers réglages concernent les aménagements périphériques et la préparation de la cérémonie d’ouverture. « Toutes les infrastructures sont livrées aujourd’hui à 100 % », a-t-il déclaré lors de la projection d’un documentaire exclusif consacré aux préparatifs des JOJ Dakar 2026, diffusé sur Canal+ Sénégal.



Mamadou Diagna Ndiaye a précisé que « il nous reste des périphéries à régler, notamment autour du stade Iba Mar Diop ». Toutefois, il a assuré que les travaux restants ne sont pas de nature à affecter la bonne organisation des Jeux.



Prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, les JOJ Dakar 2026 constituent le premier événement olympique organisé sur le continent africain. « Je crois qu’on est vraiment fin prêt. Ce qui doit occuper vos pensées, c’est surtout la cérémonie d’ouverture », a-t-il déclaré, annonçant de « très belles surprises » sans en dévoiler la nature.



Le documentaire projeté retrace les différentes étapes de cette préparation, depuis les premières initiatives jusqu’à la réalisation des infrastructures et la mise en place des dispositifs organisationnels.

La directrice générale de Canal+ Sénégal, Fatou Ba Sow, a annoncé que les abonnés du groupe pourront suivre l’intégralité des compétitions sur RTS 1 et RTS 2, dans le cadre du partenariat avec la Radiotélévision sénégalaise (RTS).



Présent à la projection, le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions, Bacary Sarr, a salué les efforts concertés des différents acteurs impliqués dans la préparation des Jeux.

Le ministre a également mis en avant la dimension culturelle des JOJ, qui offriront une occasion de promouvoir la Téranga, le patrimoine culturel sénégalais et le savoir-faire organisationnel du pays.



Il a insisté sur la mobilisation de la jeunesse et de l’ensemble des Sénégalais autour de cet événement, présenté comme une vitrine pour le Sénégal et l’Afrique.



Les JOJ Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar, Diamniadio et Saly. Environ 2 700 athlètes sont attendus, selon l'APS.