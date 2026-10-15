JOJ Dakar 2026 : le Général Martin Faye inspecte le dispositif sécuritaire

En prélude aux Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le général de division Martin Faye, Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire a effectué, le mercredi 14 octobre, une inspection au niveau de différents sites placés sous la responsabilité de l’Institution.



Selon la Gendarmerie nationale, le programme a débuté à l’aéroport, avant de se poursuivre au stade Abdoulaye Wade, au Village olympique, à la gare de Diamniadio, au centre des expositions, au centre équestre ainsi qu'au péage de Rufisque.



Cette visite lui a permis de prendre connaissance des dispositions sécuritaires prévues sur chaque site. Les commandants d’unités lui ont présenté les différents aspects du dispositif mis en place pour assurer la sécurité des lieux et des personnes durant cet événement sportif international.



Au terme de cette visite, le Général de division a salué l’engagement des personnels avant de les inviter à maintenir un haut niveau de vigilance et de discipline afin de garantir un environnement sûr et accueillant.



À travers cette tournée, la Gendarmerie nationale réaffirme, une fois de plus, son engagement à contribuer à la sécurisation et au bon déroulement de cet événement sportif international que le Sénégal s’apprête à accueillir.