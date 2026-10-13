JOJ Dakar 2026 : le président Diomaye Faye appelle à garantir sécurité, salubrité et fluidité de la circulation routière

À quelques semaines du coup d’envoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévu du 31 octobre au 13 novembre, le Sénégal entre dans la phase finale des préparatifs. Selon le chef de l’État, toutes les infrastructures destinées à accueillir la compétition sont finalisées, réceptionnées et mises à disposition.



Il demande au Gouvernement, au Comité d’organisation, aux maires impliqués, aux populations, notamment aux jeunes, d’accentuer la mobilisation de toutes les forces vives de la Nation, en vue d’assurer un accueil exceptionnel à nos hôtes ainsi que le bon déroulement des compétitions sur l’ensemble des sites concernés.



Le président de la République souligne l’impératif pour le Gouvernement, les services dédiés de l’Etat, les communes et les acteurs communautaires de déployer toutes les ressources requises en vue d’assurer en permanence la fluidité de la circulation routière, la sécurité, la salubrité et l’hygiène publique dans toutes les localités.



Enfin, il invite à déployer durant cette période un agenda d’activités majeures d’animation qui valorise le potentiel culturel, artisanal et économique du Sénégal.