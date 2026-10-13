JOJ Dakar 2026 : première descente de Me Moussa Diop sur les chantiers de Diamniadio

Après sa prise de fonction, Me Moussa Diop, Délégué général à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose (DGPU), a effectué, mardi 13 octobre 2026, sa première descente sur le terrain, accompagné de ses collaborateurs. Selon une note de la DGPU, cette visite s’inscrit dans le cadre de l’évaluation des préparatifs et des chantiers liés aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



Sur place, le Délégué général a pu mesurer le rythme des interventions des équipes de la DGPU. Il a constaté l’aménagement paysager ainsi que le nouveau mobilier urbain déployé tout au long de la rue 1B6. Il a également inspecté les aménagements et les mobiliers installés autour du stade.



La délégation s’est ensuite rendue à la rue 33, où elle a constaté que les travaux sont achevés. Il en est de même pour la rue 31, qui mène au centre équestre et devrait être livrée dans les jours à venir. La délégation s’est également déployée au niveau de la station d’épuration, où elle a pu constater le démarrage effectif des travaux d’extension, indique la DGPU.



Pour clore la visite, l’équipe a fait un détour au niveau du pont construit par Ageroute, dont la connexion avec le pôle est désormais une réalité.



Enfin, le Délégué général à insisté sur le respect strict des échéances afin de livrer tous les projets dans les délais impartis.