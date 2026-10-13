Jeux de la Francophonie 2031 : le Sénégal choisi pour accueillir la 11e édition

Le Sénégal accueillera les 11es Jeux de la Francophonie en 2031. L’annonce a été faite par le ministère de la Jeunesse et des Sports, ouvrant ainsi une nouvelle perspective pour le pays, qui s’apprête déjà à organiser les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



Cette désignation vient renforcer les ambitions du Sénégal en matière d’organisation de grands rendez-vous sportifs et culturels internationaux. Après les JOJ, le pays se prépare ainsi à accueillir un autre événement réunissant des participants issus de l’espace francophone.



Le Sénégal avait officiellement présenté sa candidature le jeudi 1er octobre 2026. Pour accompagner cette démarche, une vidéo promotionnelle avait été diffusée, mettant en avant la capitale sénégalaise à travers des images aériennes et des vues destinées à illustrer sa capacité à recevoir un événement d’envergure internationale.



Cette campagne de promotion visait à mettre en lumière les atouts du pays et son ambition d’accueillir les Jeux de la Francophonie en 2031.



Avec cette nouvelle échéance, le Sénégal entend poursuivre la dynamique engagée autour de l’organisation des grands événements internationaux. Les autorités annoncent vouloir faire de cette édition des Jeux de la Francophonie un rendez-vous « inclusif et durable ».