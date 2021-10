Kaolack : un déficit de 635 enseignants pour la rentrée scolaire

L’Inspection d’académie de Kaolack a un besoin de 635 enseignants dans l’élémentaire et le moyen-secondaire, a appris l’APS de son principal responsable.



‘’Aujourd’hui, à Kaolack, un déficit de 335 enseignants est dénombré dans l’élémentaire et 300 enseignants dans le moyen secondaire’’, a révélé l’inspecteur d’académie Siaka Goudiaby, lors d’un comité régional de développement (CRD) axé sur la préparation de la prochaine rentrée scolaire.



"Il n’y a pas de péril en la demeure, car nous espérons trouver une solution à ces déficits. On fera d’abord fonctionner provisoirement les classes en attendant le recrutement des 5000 enseignants ‘’, a toutefois rassuré l’IA de Kaolack.



Le président Macky Sall a autorisé le recrutement de 5000 enseignants au titre de l’année scolaire 2020/2021. Ce recrutement, qui a démarré le 3 mai dernier, va concerner le préscolaire, l’élémentaire, le moyen et le secondaire.