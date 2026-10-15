Kédougou : démantèlement de sites d’orpaillage clandestin à Tinkoto et Thiankoumbassa

Le point d’appui de l’Escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de Kédougou, basé à Tinkoto, renforcé par celui de Kanoumery, a procédé, ce jeudi 15 octobre 2026, au démantèlement de sites d’orpaillage clandestins installés aux abords de Tinkoto et de Thiankoumbassa.



Le matériel saisi s’établit comme suit :



01 motocyclette ;

21 motopompes ;

04 groupes électrogènes ;

06 machines cracheurs ;

01 sac contenant du charbon actif.



Les matériels ont été mis à la disposition de la BP de Sabodala.

