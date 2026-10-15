Kédougou : démantèlement de sites d’orpaillage clandestin à Tinkoto et Thiankoumbassa

Le point d’appui de l’Escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de Kédougou, basé à Tinkoto, renforcé par celui de Kanoumery, a procédé, ce jeudi 15 octobre 2026, au démantèlement de sites d’orpaillage clandestins installés aux abords de Tinkoto et de Thiankoumbassa.
Le matériel saisi s’établit comme suit :
01 motocyclette ;
21 motopompes ;
04 groupes électrogènes ;
06 machines cracheurs ;
01 sac contenant du charbon actif.
Les matériels ont été mis à la disposition de la BP de Sabodala.
Le matériel saisi s’établit comme suit :
01 motocyclette ;
21 motopompes ;
04 groupes électrogènes ;
06 machines cracheurs ;
01 sac contenant du charbon actif.
Les matériels ont été mis à la disposition de la BP de Sabodala.
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