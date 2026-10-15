Kolda : la SONAGED lance une vaste opération de nettoiement en prélude au passage de la flamme olympique

La capitale du Fouladou se prépare activement à accueillir la flamme olympique. En prélude à cette étape importante, une opération de nettoiement de grande envergure est lancée ce mercredi 14 octobre par l’inspecteur régional de la jeunesse et des sports, en collaboration avec la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED).



Cette initiative vise à améliorer le cadre de vie et à donner un visage reluisant à la ville à l’occasion de cet événement sportif majeur. Les interventions porteront notamment sur le circuit de deux kilomètres retenu et validé par le Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ) pour le passage de la flamme olympique, ainsi que sur le stade régional de Kolda, qui abritera la cérémonie officielle d’accueil et les manifestations prévues.



Selon le délégué régional de la SONAGED pour les régions de Kolda et de Sédhiou, cette opération constitue une contribution de sa structure à la réussite de cet événement historique pour le Fouladou.



Il a assuré que des équipes seront mobilisées de jour comme de nuit afin de rendre la ville propre et accueillante. Des moyens matériels importants seront également déployés, avec notamment l’intervention de pelles mécaniques au niveau du stade régional pour faciliter les travaux de nettoiement et d’aménagement.



L’inspecteur régional de la jeunesse et des sports, Becaye Souané, s’est félicité de cette initiative de la SONAGED, qui vient renforcer les préparatifs engagés pour accueillir la flamme olympique dans les meilleures conditions.



Il a saisi cette occasion pour lancer un appel à l’ensemble des forces vives de Kolda, notamment aux autorités administratives et territoriales, aux acteurs sportifs, aux associations de jeunesse et aux populations, afin qu’elles se mobilisent pleinement autour de cet événement.



Pour Bécaye Souané, l’enjeu est de faire de cette étape du Fouladou un moment mémorable, appelé à rester dans les annales de la région. Il a également insisté sur la nécessité d’organiser cette manifestation dans le respect des valeurs fondamentales de l’olympisme, notamment la fraternité, la paix et l’excellence.