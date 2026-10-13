Kolda: un homme de 42 ans retrouvé mort après une altercation conjugale

Quelques jours après le drame de Sam Ndiaye, dans la commune de Fandène, où un cultivateur quadragénaire avait été mortellement poignardé par sa seconde épouse, un nouveau fait divers impliquant un couple secoue la commune de Kolda.



Selon Libération, le corps sans vie de Mamadou Diogo Diallo, 42 ans, boucher de profession, a été découvert dimanche soir à Saré Moussa. Alerté, le commissariat central s'est rendu sur les lieux. Selon les premières constatations, aucune blessure apparente ni trace de lutte n'a été relevée sur la victime.



Mais d'après les informations recueillies, la victime se serait disputée avec sa concubine, A. Diallo, peu avant les faits. À la suite de cette altercation, il serait tombé dans la cour de la maison.



Le corps a été déposé à la morgue de l'hôpital régional de Kolda pour autopsie. Sa concubine a été placée en garde à vue pour les besoins de l'enquête.