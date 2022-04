Korité: risque de pénurie de poulets à Diourbel

La ville de Diourbel (centre) pourrait être confrontée à une pénurie de poulets pendant la Korité, la fête de l’Aïd-el-fitr, en raison d’une rupture notée dans la production d’œufs et de poussins depuis quelques mois, a alerté le président de l’Association pour le développement de l’aviculture de Diourbel, Sidy Bara Thiam.



"La rupture dans la production de poussins est une réalité. Avant cela, il y a eu une rupture dans la production d’œufs depuis plusieurs mois. J’ai fait des commandes depuis plus de trois mois que je n’ai toujours pas reçues", lit -on sur Aps.



Selon Sidy Bara Thiam, la même situation prévaut dans le département et dans l’ensemble de la région de Diourbel et dans une certaine mesure à travers tout le Sénégal.



Il signale que des propriétaires de couvoirs dont il est un client assidu, reportent les commandes au motif que "les poussins ou les œufs manquent". "Certains nous disent que leur taux de réussite est en baisse", ajoute l’aviculteur.



Compte tenu de cette donne, il prévient que l’approvisionnement du marché de Diourbel en poulets durant la Korité sera difficile, dans la mesure où la demande est supérieure à l’offre.