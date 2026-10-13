L’Arabie saoudite se dit préparée à différents scénarios face aux attaques des Houthis

Le ministre saoudien de l’Information, Salman Al-Dosari, a déclaré lundi que le royaume était préparé à différents scénarios, quelle que soit leur probabilité, soulignant que la vie se poursuivait normalement malgré les attaques répétées des Houthis.



« La vie dans le royaume, Dieu soit loué, se poursuit normalement », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse gouvernementale à Riyad, d’après l’agence de presse saoudienne SPA.



« Le renforcement du niveau de préparation ne signifie pas une inquiétude ; il traduit plutôt la préparation de l’État à différents scénarios, quelle que soit la probabilité qu’ils se produisent », a-t-il ajouté.



Riyad a subi plusieurs attaques des Houthis ces derniers jours. Des frappes contre l’aéroport international du roi Khaled, sur deux jours, ont entraîné une suspension temporaire de ses activités.



Malgré ces attaques, le Congrès mondial du pétrole s’est ouvert dimanche à Riyad avec une large participation internationale. L’Arabie saoudite accueille pour la première fois cet événement, dont les travaux doivent s’achever jeudi.



Al-Dosari a également souligné les transformations en cours dans la capitale. « Riyad est aujourd’hui l’une des villes dont la transformation est la plus visible lorsqu’on parcourt ses routes : dans l’activité des transports, l’expansion urbaine et le développement des projets, jusqu’à son rayonnement mondial en tant que capitale des affaires, de l’investissement et de la prise de décision », a-t-il déclaré.



Depuis le 5 octobre, cinq aéroports saoudiens ont été visés par dix attaques menées par les Houthis, faisant 20 morts et des centaines de blessés, d’après un décompte d’Anadolu. Ces attaques ont également causé des dégâts matériels et perturbé le trafic aérien.



Ces frappes interviennent dans un contexte d’escalade militaire persistante entre l’Arabie saoudite et les Houthis depuis juillet, avec notamment des attaques contre des installations de l’aviation civile et des infrastructures énergétiques du royaume.



L’Arabie saoudite dirige depuis mars 2015 une coalition militaire soutenant le gouvernement yéménite contre les Houthis. Le groupe contrôle la capitale Sanaa et plusieurs provinces depuis septembre 2014.