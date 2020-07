L'ancien joueur du Barça, Xavi testé positif au coronavirus

Encore une nouvelle victime du coronavirus dans le monde du football. Xavi, L'ancien joueur du Barça et actuel entraîneur du club qatari d'Al-Sadd a indiqué samedi sur son compte Instragam être testé positif à la Covid-19." Je n’ai pas suivi mon équipe dans la compétition officielle. David Prats, stagiaire à l'agence l '@ alsaddsc, occupera mon lloc avec la casquette d'équipement technique. Faites quelques matrices, en suivant le protocole de @qsl, vaig donar positiu en l'últim test COVID19. Heureusement dans la perfection, mais en suivant le protocole, il y aura toujours des objectifs que j'ai surmontés. Lorsqu'ils servent la profession médicale, ils s'intègrent dans ma routine et travaillent quotidiennement autant que possible. Merci aux autorités, en particulier aux responsables de @qsl, @qfa i d '@alsaddsc pour avoir mis à notre disposition tous les mitjans grâce à une détection de prix qui évitait plus de contagion et garantissait le développement normal de la concurrence. Maintenant, je ne peux pas suivre l'équipe dans la compétition officielle. A ma place et à la tête du staff technique sera David Prats - manager de l'équipe de l'agence @alsaddsc - Suivez quelques jours et suivez le protocole @qsl positif dans le dernier test COVID19 que j'ai fait. Heureusement, je me trouve dans un état parfait, suivant le protocole, même maintenant il a été surmonté. Lorsque les autorités sanitaires me le permettront, j'intégrerai ma routine et mon travail quotidien avec plus de gains que jamais. Je tiens à remercier toutes les autorités et en particulier les responsables de @qsl, @qfa et @alsaddsc pour avoir mis tous nos moyens en place pour une détection précoce qui évite les contagions majeures et garantit un développement normal de la concurrence", a écrit Xavi.