LFR 2026 et Budget 2027 : le Président Diomaye Faye demande « une communication précise » sur le bilan du Gouvernement

Le Conseil des ministres s’est exceptionnellement tenu le mardi 13 octobre 2026, au Palais de la République. Après avoir rappelé l’ouverture, le même jour, de la session ordinaire unique de l’Assemblée nationale, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a signalé que, conformément à la loi organique relative aux lois de finances, le projet de loi de finances pour l’année 2027 a été déposé dans les délais sur le bureau de l’Assemblée nationale, accompagné du rapport définissant l’équilibre économique et financier.



Il a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer un déroulement dans les meilleures conditions de cette session, notamment la séquence d’examen du projet de loi de finances rectificative 2026 et du projet de loi de finances pour l’année 2027.



Pour le chef de l’État, ces « textes ouvrent une nouvelle ère de consolidation budgétaire, d’assainissement des finances publiques et de relance économique ». Dans cette perspective, il a instruit chaque membre du Gouvernement d’assurer, avec pédagogie et responsabilité, une « communication précise sur le bilan des activités, les projets et actions sectoriels réalisés et programmés », en cohérence avec l’Agenda national de Transformation.