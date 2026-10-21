LFR : aucun consensus trouvé, PASTEF et le gouvernement reportent les discussions à jeudi

Le groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes et le gouvernement n’ont pas trouvé de consensus global sur le projet de loi de finances rectificative (LFR). Dans un communiqué publié ce mardi 20 octobre 2026, les députés de la majorité annoncent la poursuite des travaux en commission des finances jeudi prochain, tandis que la séance plénière initialement prévue vendredi est reportée à la semaine prochaine.



Selon le groupe parlementaire, les travaux en commission ont été marqués par une « longue journée de travail » et quelques compromis. Toutefois, les discussions n’ont pas permis de parvenir à un accord global et solide avec le gouvernement sur le texte.



PASTEF précise que les désaccords portent sur des points importants du projet de loi de finances rectificative.



À la demande du gouvernement, les membres de la commission des finances ont convenu de se retrouver le jeudi 22 octobre pour poursuivre les discussions. D’ici là, le ministère de l’Économie et des Finances devra transmettre à la commission des documents et justificatifs supplémentaires.



Les deux parties ont également retenu le principe d’un report de la séance plénière consacrée à l’examen du projet de LFR. Initialement prévue ce vendredi 23 octobre, elle devrait se tenir la semaine prochaine, à la demande du gouvernement.



Malgré les désaccords persistants, le groupe parlementaire PASTEF-Les Patriotes réaffirme sa volonté de poursuivre les discussions. Il dit rester disposé à un « dialogue constructif » et à la recherche de solutions dans « l’intérêt exclusif du peuple sénégalais ».



Cette annonce intervient dans un contexte de tensions autour du projet de loi de finances rectificative. Lundi 19 octobre, Ousmane Sonko, leader de PASTEF, avait annoncé que les députés de sa formation politique ne voteraient pas le texte.



La reprise des travaux en commission, prévue jeudi, devra ainsi permettre aux différentes parties de poursuivre les discussions sur les points de désaccord avant l’examen du projet de loi en séance plénière.