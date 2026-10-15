La commission d’enquête sur le foncier poursuit ses travaux malgré le refus de Madame Demba Dieng

Madame Demba Dieng, ancienne cheffe du Bureau du Cadastre, ex-directrice du Cadastre et actuelle conseillère du président de la République en matière domaniale, a décliné la convocation qui lui avait été adressée dans le cadre des travaux de la commission d’enquête parlementaire sur le foncier. L’information a été rendue publique par le président de ladite commission, le député Omar Sy.



Dans un communiqué publié ce jeudi 15 octobre 2026, le parlementaire précise que cette convocation s’inscrit dans le cadre des investigations portant sur les « allégations de manquements sévères notés dans la gestion du foncier de différents lotissements et du domaine public maritime ».



Prenant acte de la décision de Demba Dieng, Omar Sy assure que la commission poursuivra ses travaux conformément au mandat qui lui a été confié.



Selon le président de la commission, les investigations s’appuieront sur les « pièces disponibles, les auditions, les réquisitions et le recoupement contradictoire des informations recueillies, afin d’établir les faits avec toute la rigueur requise ».



La commission entend ainsi poursuivre ses démarches pour examiner les faits liés à la gestion foncière et recueillir les éléments nécessaires à ses travaux.



Six commissions d’enquête parlementaire créées en août



Pour rappel, l’Assemblée nationale avait ratifié, le jeudi 20 août 2026, la création de six commissions d’enquête parlementaire. Celles-ci portent notamment sur les marchés du programme « Un étudiant, un ordinateur » estimés à 48 milliards de FCFA depuis 2017, la gestion foncière, le patrimoine bâti de l’État, certains mécanismes financiers, les marchés publics, les licences de pêche et les exonérations fiscales.



Ouvertes le lundi 5 octobre 2026, les auditions se poursuivent dans le cadre de ces différentes enquêtes. Toutefois, plusieurs anciens ministres et directeurs généraux ayant exercé sous le régime de Macky Sall ont décliné les convocations qui leur ont été adressées par les commissions.