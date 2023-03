La révélation de Ibrahima Konaté sur Sadio Mané: « en pré-saison à Liverpool pendant un mois, il ne buvait même pas une goutte de jus »

Le haut niveau a ses exigences. Mais les joueurs qu’on voit briller vont souvent au-delà de ces exigences en s’imposant des régimes alimentaires surréalistes. Le Sénégalais, Sadio Mané, par exemple, ne s’est pas seulement appuyé sur son talent pour arriver là où il est aujourd’hui. L’ancien pensionnaire de Génération Foot s’est privé de beaucoup de choses pour être double Ballon d’Or africain et 2e au Ballon d’Or France Football derrière Karim Benzema.



Son ancien coéquipier de Liverpool, Ibrahima Konaté, a raconté dans une interview accordée à la chaîne Oh My Goal une anecdote qui montre combien l’enfant de Bambaly est exigeant avec lui-même.



« À Liverpool, deux joueurs m’ont impressionné : Salah et Mané. Eux c’est le très très haut niveau, leur travail physique, l’alimentation. Sadio pendant un mois de pré -saison, même une goutte de jus il a pas pris, même au resto, que de l’eau, tu te dis ah ouais… », a-t-il révélé.