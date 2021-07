Le Sénégal va introduire le Télétravail dans sa législation

Présidant hier jeudi la cérémonie de présentation de « l’œil ouvert des employeurs sur le télétravail au Sénégal : enjeux et perspectives », organisée par le Conseil National du Patronat (Cnp), le ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, Samba Sy a relevé une absence de disposition spéciale par rapport au télétravail qu’il importe de corriger. Parce que, souligne-t-il, même s’il a des avantages, le télétravail comporte aussi des inconvénients à ne pas négliger.



Selon Samba Sy, il s’agit de « réfléchir là-dessus afin que le télétravail puisse aussi bien profiter aussi bien à l’employeur qu’à l’employé », a-t-il indiqué.



« Le mouvement du monde nous emporte et nous impose par rapport à notre législation du travail de nous ajuster et de nous adapter », a-t-il ajouté.



Il estime que sous l’effet de la Covid-19, la règle des trois unités (lieu, temps, action, socle de l’exécution du contrat de travail) a sérieusement été remise en question. Le ministre précise qu’on ne peut pas avoir des dispositions juridiques pour une chose qui n’existait pas. « Maintenant qu’elle est là, il faut l’encadrer », a déclaré Samba Sy.



Prenant part à la rencontre en tant que représentant des centrales syndicales, Mody Guiro a insisté sur la nécessité de combler toutes les lacunes subsistantes dans le droit national et international avant que les accords de télétravail ne se généralisent et n’acquièrent un caractère permanent. « Lorsque le télétravail n’est pas réglementé, les inspecteurs du travail ne peuvent pas avoir accès aux lieux de télétravail », a-t-il prévenu.



Il promet de s’ouvrir au dialogue et à la concertation avec les partenaires pour la prise en compte, dans le dispositif législatif sénégalais, du télétravail.