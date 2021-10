Le collectif des associations et groupements de Pakour dénonce le "kidnapping" de Guy Marius Sagna

Le Collectif des Associations et Groupements de la commune de Pakour dénonce avec la dernière énergie le "kidnapping du patriote National Guy Marius Sagna par la gendarmerie", suite à la manifestation tenue le 28 septembre 2021 à Pakour, une commune du Département de Vélingara, région de Kolda contre les 1000 hectares injustement octroyés à un opérateur privé du nom de Mamadou Oumar SALL proche du régime de Macky Sall.



Le Collectif dénonce l'attitude du fossoyeur de la République qui ne s'autosaisit que "quand il s'agit de broyer des activistes qui étaient venus apporter leur contribution pour un combat datant de 2016".



Il alerte l'opinion nationale et internationale que le "Président Sall et son fossoyeur de la République seront responsables de tout ce qui arrivera à Guy Marius SAGNA", avant d'exiger avec la plus grande fermeté une désaffectation des 1000ha et remise sur table de la question avant toutes nouvelles attributions.