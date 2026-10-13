Le ministre Samba Diouf reçoit les syndicats de La Poste : salaires, acquis sociaux et cotisations au menu de la rencontre

Le ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf, a reçu, lundi 12 octobre 2026, au Building administratif Mamadou Dia, une délégation des syndicats de La Poste Sénégal regroupés au sein de la Convergence SNTPT-SYTPOSTE-SLGP-SYNAP. Les échanges ont porté sur la situation économique et sociale de l’entreprise, les conditions de travail des agents et les mesures attendues pour redresser le secteur postal.



Selon un communiqué, la délégation était conduite par Ibrahima Sarr, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications (SNTPT). Il était accompagné de Lamine Ndiaye, secrétaire général du SYTPOSTE, de Djiby Soumaré, secrétaire général du SYNAP, et de Hameth Sy, secrétaire général adjoint du SLGP.



Au cours de l’audience, les représentants syndicaux ont évoqué les difficultés économiques et sociales de la Société nationale La Poste. Ils ont également dénoncé un management marqué, selon eux, par « un déficit d’initiative », ainsi que le « faible niveau d’exécution des mesures issues du Conseil interministériel du 1er septembre 2025 ».



La régulation du secteur postal et le nouveau Code des postes figuraient également parmi les sujets abordés.



Le porte-parole de la délégation a par ailleurs rappelé la circulaire du Premier ministre, datée du 9 décembre 2025, qui instruit les départements ministériels et les structures publiques et parapubliques à recourir aux services logistiques et financiers de La Poste.



Les syndicalistes souhaitent notamment que cette directive favorise une collaboration directe entre la Direction générale de La Poste et la Délégation générale à la Protection sociale pour le paiement des bourses de sécurité familiale.



Salaires, acquis sociaux et cotisations : les inquiétudes des postiers



La délégation a également attiré l’attention du ministre sur plusieurs préoccupations touchant directement les travailleurs, notamment la continuité du paiement des salaires, la préservation des acquis sociaux et la régularisation des cotisations sociales.



Autre sujet soulevé lors de la rencontre : les propos tenus par le ministre à l’occasion de la Journée internationale de La Poste, célébrée le 9 octobre. Ibrahima Sarr a fait part du mécontentement de certains agents, qui se sont sentis heurtés par cette communication publique lors d’un moment consacré à la célébration de leur secteur.



À l’issue de la rencontre, le ministre a salué « la démarche responsable de la convergence syndicale » et indiqué avoir pris note des différentes préoccupations exprimées. Il a assuré que les points relevant directement de ses compétences seraient examinés avec ses équipes.



Concernant le paiement des bourses de sécurité familiale, il s’est engagé à saisir le Premier ministre, le directeur général de La Poste ainsi que le délégué général à la Protection sociale. Sur la question des salaires, il a indiqué être « en contact permanent avec le Ministre des Finances ».



Le ministre a également annoncé la tenue d’une réunion d’évaluation avec les représentants syndicaux dans les prochaines semaines.



Le ministre clarifie ses propos du 9 octobre



Revenant sur sa communication lors de la Journée internationale de La Poste, Samba Diouf a assuré qu’il n’avait « nullement l’intention de heurter ou de blesser » les postiers. Il a expliqué avoir voulu réaffirmer « le rôle central que la Poste devrait occuper en tant qu’acteur historique du secteur et concessionnaire du service public postal ».



Dans un esprit de dialogue avec les travailleurs et leurs représentants, le ministre a enfin annoncé une prochaine visite de travail à La Poste, qui sera l’occasion d’une prise de contact.