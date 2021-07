Le rappeur « Dof Ndèye » retourne en prison

Le célèbre rappeur « Dof-Ndeye » n’en est pas à sa première comparution devant une juridiction de jugement. En 2008 déjà, il siégeait au banc des accusés pour avoir « amputé » une partie d’oreille de son oncle. Il avait écopé d’une peine d’un an ferme.

Pour cette fois, « Dof-Ndeye » revient devant le juge pénal pour détention illégale d’arme à feu, de menaces de mort, de violences et voies de fait.



Le rappeur avait été arrêté par la police de Grand Yoff à la suite d’une plainte déposée par son oncle, Al Hassane Diallo avec qui il a avait eu une violente altercation.



Son oncle a expliqué aux enquêteurs que les faits remontent au 11 juillet dernier. Ce jour, son neveu « Dof Ndeye », s’en était pris à son frère, Achibou Diallo, l’accusant d’avoir soustrait ses 7500 Fcfa. Le rappeur a profité pour brûler deux de ses pantalons, avant de menacer d’incendier la maison familiale. Bouillant de colère, le rappeur va dégainer une arme à feu et dans sa furie tirer des coups de sommation.



Il a fallu l’intervention de son père pour éviter le pire. Avisée, la police investit le domicile des Diallo, sis à Khar Yalla et procède à l’arrestation de « Dof-Ndeye », renseigne « L’Observateur ».



A la barre, le prévenu a juré la main sur le Coran qu’il n’a jamais fait usage d’arme à feu. Le parquet a requis l’application de la loi pénale. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe pure et simple.



Le tribunal a relaxé le prévenu des délits de détention illégale d’arme à feu et de menaces et l’a condamné à 2 mois ferme pour violences.