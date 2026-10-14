Liga : la sanction de Vinicius confirmée, quatre matchs de suspension

La commission de discipline de la fédération espagnole de football a confirmé la sanction envers l'international brésilien: deux rencontres pour son carton rouge et deux autres pour ses protestations envers l'arbitre.



En pleine crise de confiance, il avait cru se libérer en retrouvant le chemin des filets samedi face à Villarreal (1-0), mais a vu son but annulé avant d'être expulsé directement pour avoir tiré les cheveux du Canadien Nathan Saliba (ex-Anderlecht) au départ de l'action. Fou de rage envers l'arbitre, le N.7 merengue a dû être contenu par ses coéquipiers et s'est ensuite excusé sur Instagram auprès de son "équipe et de ses supporters". Son entraîneur José Mourinho a lui choisi de ne pas se présenter devant la presse pour protester contre l'arbitrage.



Le Real était parvenu à remporter ce match grâce au premier but de la jeune recrue ivoirienne Yan Diomandé, qui a évité une nouvelle contre-performance au géant espagnol, actuellement quatrième de Liga et déjà distancé de six points par son éternel rival, le FC Barcelone, leader invaincu.