Ligue 1 : Génération Foot impressionne, l’US Gorée et Guédiawaye FC démarrent fort

La Ligue 1 sénégalaise a repris ses droits ce samedi 17 octobre 2026. Génération Foot a fait une belle démonstration de force en domptant (3-0) l’AS Pikine. Aussi, l’US Gorée a littéralement dominé (2-0) la Linguère.



En cette nouvelle saison de la Ligue 1, Génération Foot a donné un signal fort à ses concurrents. L’académie de Déni Birame Ndao, grâce à Amady Bâ Niamadio (5′), Mouhamed Dia (53′) et Alioune Diop Dieng (92′), a écrasé (3-0) l’AS Pikine (16e, 0 pt-3). Avec cette victoire écrasante, Génération Foot (3 pts+3) s’empare de la première place.



Dans le même temps, l’US Gorée (2e, 3 pts+2) a dicté sa loi à domicile (2-0) à son homologue de la Linguère (15e, 0 pt-2). Oumar Mamadou Thiam (58′) et Pape Cheikh Badiane (88′) ont inscrit les buts insulaires.



Aussi, le Guédiawaye FC (3e, 3 pts+1), avec son nouvel entraîneur Tabane Dieng, a pris le meilleur (2-1) sur son visiteur Dakar SC (13e, 0 pt-1), dans un choc dakarois. L’attaquant Abdou Manga (22′) et Pape Idrissa Lô (73′) ont marqué les buts des Crabes, tandis que Dakar SC avait ouvert le score par le biais de Mouhamed Sall avant le premier quart d’heure (9′).



La seule victoire à l’extérieur est à mettre à l’actif de Diambars (4e, 3 pts+1). L’académie de Saly, suite à une réalisation d’Assane Ndaw (16′), a remporté le derby des promus à Ziguinchor (0-1) face à Essamaye FC (14e, 0 pt-1).



Par contre l’autre équipe ziguinchoroise, le Casa Sports (5e, 1 pt), a décroché un point précieux (2-2) sur la pelouse des HLM de Dakar (6e, 1 pt). Ibrahima Dione alias Vampire (14′) et Ibrahima Diop (66′) ont marqué les buts des locaux, alors que Mouhamadou Gabriel Seck (7′) et Aliou Diémé sont les buteurs ziguinchorois.



De la même manière, AJEL de Rufisque (7e, 1 pt), grâce à un penalty inscrit par Lamine Sagna (28′), a concédé le nul (1-1) sur la pelouse du Jaraaf (8e, 1 pt). L’attaquant Abdoulaye Oualy a égalisé pour les Médinois également sur penalty (1-1, 86′). Aussi le derby régional entre Wally Daan (10e, 1 pt) et Stade de Mbour (9e, 1 pt), joué à Lat Dior, s’est terminé sur un score blanc.



Le match Teungueth FC (11e, 0 pt) / US Ouakam (12e, 0 pt) est reporté. Le champion en titre rufisquois joue ce dimanche 18 octobre 2026 au stade Léopold Sédar Senghor le deuxième tour de la Ligue africaine des champions contre la Colombe sportive du Cameroun.





Résultats première journée





Samedi 17 octobre 2026





Génération Foot / AS Pikine 3-0





Essamaye FC / Diambars 0-1





Wally Daan / Stade Mbour 0-0





Guédiawaye FC / Dakar SC 2-1





HLM Dakar / Casa Sports 2-2





Jaraaf / AJEL Rufisque 1-1





US Gorée / Linguère 2-0





Teungueth FC / US Ouakam reporté







Avec Dsport